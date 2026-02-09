Riad rafforza la sponda con Damasco

Riad ha deciso di rafforzare i legami con Damasco. Sabato, il ministro saudita degli investimenti, Khalid Al-Falih, ha incontrato il presidente siriano, Ahmad al-Sharaa. La visita segnala un passo importante verso una maggiore collaborazione tra i due paesi.

Riad sta rafforzando i propri legami con Damasco. Sabato, il ministro saudita per gli investimenti, Khalid Al-Falih, è stato ricevuto dal presidente siriano, Ahmad al-Sharaa. Nell’occasione, i due hanno firmato una serie di «accordi strategici». In particolare, secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, le intese sottoscritte «mirano a rafforzare l'infrastruttura delle telecomunicazioni, sviluppare sistemi di connettività digitale e a dare forma a una nuova fase di partnership basata sulla fiducia e sul rispetto reciproci». 🔗 Leggi su Laverita.info

