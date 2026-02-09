riad rafforza la sponda con damasco

Riad ha deciso di rafforzare i legami con Damasco. Sabato, il ministro saudita degli investimenti, Khalid Al-Falih, ha incontrato il presidente siriano, Ahmad al-Sharaa. La visita segnala un passo importante verso una maggiore collaborazione tra i due paesi.

Riad sta rafforzando i propri legami con Damasco. Sabato, il ministro saudita per gli investimenti, Khalid Al-Falih, è stato ricevuto dal presidente siriano, Ahmad al-Sharaa. Nell’occasione, i due hanno firmato una serie di «accordi strategici». In particolare, secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, le intese sottoscritte «mirano a rafforzare l'infrastruttura delle telecomunicazioni, sviluppare sistemi di connettività digitale e a dare forma a una nuova fase di partnership basata sulla fiducia e sul rispetto reciproci». 🔗 Leggi su Laverita.info

Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l'Europa per promuovere la pace, sottolineando l'importanza di una visione condivisa tra alleati.

L'accordo tra Damasco e le milizie curde delle Forze Democratiche siriane segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese.

Riad e altri 7 paesi musulmani condannano le misure israeliane in CisgiordaniaL'Arabia Saudita, la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, l'Indonesia, il Pakistan, l'Egitto e la Turchia hanno condannato con la massima fermezza le decisioni e le misure illegali di Israel ... ansa.it

All'ombra delle proteste a Teheran, il leader saudita Mohammed ben Salman (Mbs) accelera il rafforzamento del peso regionale di Riad e, in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, gioca di sponda per contenere le mosse non solo dell'Iran ma anche di Israel facebook

Oggi, nella , celebriamo più di un piatto: un asset culturale che travalica confini e rafforza il valore del # # # x.com