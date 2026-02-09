Rete per Lecco | Non solo viabilità senza visione anche sistema parcheggi contro cittadini commercio e turismo

A Lecco, le modifiche ai parcheggi e alla viabilità non portano soluzioni, anzi creano problemi ai cittadini. Negli ultimi mesi, molte aree di sosta sono state eliminate e le aree gratuite sono diventate a pagamento. Risultato: trovare un posto diventa sempre più difficile per chi lavora, vive o visita la città. La gestione sembra mancare di una visione chiara, e le conseguenze si sentono sul commercio e sul turismo locale.

A Lecco, la gestione di viabilità e parcheggi prosegue senza strategia. Negli ultimi mesi molte aree di sosta sono sparite e quelle gratuite si sono trasformate a pagamento, riducendo drasticamente le possibilità di sosta per chi vive, lavora o visita la città. Tutti correttivi a problematiche.

