Report Legambiente Venturini | Dati incoraggianti ora pragmatismo e risorse per la sfida del 2030
Il rapporto di Legambiente mostra che nel Veneto la qualità dell’aria migliora. Nel 2025, le città della regione hanno registrato uno dei migliori anni degli ultimi tempi. Venturini sottolinea che i dati sono incoraggianti, ma invita a non abbassare la guardia. Ora bisogna mettere in campo strumenti concreti e risorse per affrontare la sfida del 2030. La strada è ancora lunga, ma il trend positivo dà una speranza concreta.
«I dati del report Mal'Aria 2026 fotografano, per il Veneto, una situazione incoraggiante: nessun trionfalismo ma la conferma che il 2025 è stato uno degli anni più positivi dell'ultimo periodo per la qualità dell'aria nelle nostre città. La stessa Legambiente, nel suo report, sottolinea che “i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
