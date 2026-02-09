Report Legambiente Venturini | Dati incoraggianti ora pragmatismo e risorse per la sfida del 2030

Il rapporto di Legambiente mostra che nel Veneto la qualità dell’aria migliora. Nel 2025, le città della regione hanno registrato uno dei migliori anni degli ultimi tempi. Venturini sottolinea che i dati sono incoraggianti, ma invita a non abbassare la guardia. Ora bisogna mettere in campo strumenti concreti e risorse per affrontare la sfida del 2030. La strada è ancora lunga, ma il trend positivo dà una speranza concreta.

