Replica La Promessa in streaming puntata 9 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 9 febbraio 2026, è andata in onda la nona puntata della soap spagnola La Promessa. Curro e Pia si sono confrontati e lui ha capito di aver fatto bene a fidarsi della sua intuizione. Ha visto la pelle blu di Jana, e anche la lingua e le unghie. La scena si è svolta in modo diretto, senza giri di parole, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro parla con Pia, e scopre di aver visto giusto: la donna che ha visto la pelle di Jana, la sua lingua e le sue unghie, di colore blu. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

