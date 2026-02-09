Renzi attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini, accusandoli di parlare solo di battute e non di problemi reali come tasse e sicurezza. In Parlamento, l’ex premier denuncia che i due leader non si sono mai presentati per affrontare temi caldi, ma questa volta si sono concentrati sul festival di Sanremo e sul forfait del comico Pucci, dando colpa all’opposizione. La polemica si infiamma, mentre i toni tra i politici rimangono accesi.

ROMA – “Giorgia Meloni non viene mai in Parlamento per parlare di pressione fiscale e di sicurezza. E però oggi interviene sul festival di Sanremo dando la colpa all’opposizione per il forfait del comico Pucci. Non so quanto faccia ridere Pucci, so però quanto fa ridere un Governo in cui premier e vicepremier danno la solidarietà a un comico e non parlano di tasse e coltelli. Abbiamo un mondo impazzito e l’Italia in mano a due influencer che prendono like pensando a Sanremo. Nel frattempo secondo l’Istat aumenta la povertà delle famiglie e crolla la produzione industriale ma la nostra premier ci parla di Sanremo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Renzi contro Meloni e Salvini: “Danno la solidarietà a un comico e non parlano di tasse e coltelli”

Approfondimenti su Meloni Matteo

Il dibattito politico in Italia continua a concentrarsi sulle questioni di tasse e sicurezza.

Il governo italiano si sta preparando a introdurre nuove norme per limitare l’uso di coltelli tra i minorenni, con un possibile divieto di acquisto e porto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Matteo

Argomenti discussi: Renzi: Sprecano miliardi e se ne fregano della Sicilia, il governo peggio di Harry; Renzi: Vannacci occupa lo spazio dei delusi a destra. Se loro si dividono noi possiamo vincere; Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per azzoppare Giorgia Meloni (e neutralizzare Elly Schlein). La smentita dei due e la replica del Corriere; Referendum, Renzi: Per Meloni questo voto è un diversivo, più della sconfitta teme Vannacci.

Pucci fuori da Sanremo 2026, reazioni infuocate: Giorgia Meloni furiosa, bordate di Selvaggia Lucarelli, Renzi velenosoLa rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 scatena le polemiche: da Meloni a Renzi. ecco le reazioni. libero.it

Referendum: Renzi, 'per Meloni voto è diversivo, teme Vannacci più di sconfitta'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Meloni ha paura, ma il referendum le serve per offrire un diversivo all'opinione pubblica. Così non parla dei due veri problemi del governo: aumento della pressione fiscale ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Meloni difende Pucci e attacca la sinistra: deriva illiberale. Renzi: parli di tasse, non di comici - la Repubblica x.com

Le conseguenze per Salvini e Meloni, e le speranze di Renzi di “pareggiare” #VANNACCI, A CHI GIOVA Alessandro Barbano ne discute con Massimo Adinolfi, Professore di Filosofia Teoretica Università Federico II di Napoli, Stefano Folli Editorialista La Rep facebook