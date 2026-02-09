Reggina-Messina vietata ai tifosi giallorossi

La partita tra Reggina e Messina di domenica 15 febbraio non si giocherà con i tifosi ospiti. La società messinese ha deciso di vietare la trasferta ai propri supporter per motivi che non sono stati ancora spiegati pubblicamente. I tifosi giallorossi non potranno seguire la squadra allo Stretto, lasciando i sostenitori locali a vivere il derby senza la loro presenza. La decisione ha già suscitato qualche polemica tra i supporter e gli addetti ai lavori.

Niente trasferta per i messinesi in vista del derby dello Stretto con la Reggina, in programma domenica 15 febbraio. La Prefettura di di Reggio Calabria ha emesso ha infatti emesso un decreto con cui vieta la vendita dei tagliandi ai tifosi giallorossi. Il provvedimento dispone il divieto.

