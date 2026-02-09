Il Mantova torna in campo determinato a vincere ancora, dopo il successo contro il Bari. Domenica 9 febbraio, i biancorossi affrontano una partita chiave contro la Reggiana, in una sfida che potrebbe pesare molto sulla loro corsa alla salvezza. La squadra di Modesto ha poco tempo per festeggiare, perché il campionato non aspetta e ogni punto conta.

Mantova, 9 febbraio 2026 – Il Mantova deve rimanere sul pezzo. La squadra di Modesto, infatti, non ha quasi il tempo per metabolizzare il fondamentale successo sul Bari conquistato sabato 7 febbraio, grazie al quale è riuscita dopo lungo tempo a portarsi fuori dalla zona rossa. All’orizzonte c’è già un altro “spareggio” come martedì 10 (fischio d’inizio alle 20) in casa della Reggiana. Basta sottolineare pochi dati per far comprendere l’importanza di questo confronto tradizionalmente sempre molto sentito. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta patita a Catanzaro, che è costata la panchina a mister Dionigi, sostituito da Lorenzo Rubinacc i (a lungo secondo di Nesta, con il quale ha già lavorato a Reggio nella stagione 2023-24). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Reggiana, nuovo scontro-salvezza: il Mantova cerca il bis.

Questa sera il Cannara di Armillei arriva al Brilli Peri per affrontare il Montevarchi in una sfida importante per la salvezza.

