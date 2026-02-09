Referendum Schlein | Attacchi indegni contro la Cassazione per la decisione sul quesito

Elly Schlein torna a criticare il governo dopo la decisione della Cassazione sul quesito referendario. La segretaria del PD si scaglia contro gli attacchi che, a suo dire, sono “indegni” e mirano a svalutare il ruolo della Corte. La questione diventa sempre più calda e il dibattito pubblico si infiamma, con Schlein che difende la legittimità della decisione e attacca chi mette in discussione l’istituzione giudiziaria.

Schlein Contro il Governo: La Cassazione al Centro della Tempesta Referendaria. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha intensificato le critiche contro l'esecutivo in relazione alla recente decisione della Corte di Cassazione riguardante il quesito referendario sulla riforma della giustizia. L'iniziativa si è svolta a Padova, l'8 febbraio 2026, durante una tappa del tour a sostegno del "no" al referendum stesso. La reazione del governo, secondo Schlein, ha assunto toni inaccettabili, sfociando in "attacchi indegni" nei confronti dei giudici. La vicenda ha avuto inizio con la pronuncia della Cassazione, che ha definito i contenuti del quesito referendario.

