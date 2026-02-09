Referendum Giustizia | quesito modificato promotori al bivio tra Tar e Corte Costituzionale Decisione lunedì

Il governo ha ufficialmente confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. Tuttavia, il testo del quesito è stato cambiato negli ultimi giorni. I promotori sono ora in bilico tra rivolgersi alla Tar o alla Corte Costituzionale per chiarire la questione. La decisione definitiva arriverà lunedì, quando si saprà quale strada prenderanno.

Il governo ha confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia, ma il quesito è stato modificato. I promotori ora valutano se presentare ricorso, potendo scegliere tra il ricorso al Tar o alla Corte Costituzionale. La decisione sarà presa lunedì prossimo. La conferma delle date del referendum sulla giustizia, giunta dopo una decisione del Consiglio dei ministri, apre ora una fase di incertezza sul fronte dei promotori della consultazione. Questi ultimi, consapevoli del significato della raccolta di cinquecentomila firme come espressione di sovranità popolare, dovranno valutare attentamente le possibili strategie legali per contestare le modifiche apportate al quesito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Referendum Giustizia

La Cassazione ha aperto un nuovo capitolo nel referendum sulla giustizia, dopo aver ricevuto oltre 500 mila firme.

I promotori del ricorso al Tar hanno incassato 500mila euro, anche se l’attacco al referendum è fallito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare; La data del referendum sulla giustizia non cambia; REFERENDUM GIUSTIZIA, INTEGRATO IL QUESITO; Referendum sulla giustizia, quesito modificato, ma voto confermato: scontro tra governo, Pd e magistratura.

Referendum giustizia, data confermata e testo rivisto: ok di Mattarella. Cassazione: intollerabili illazioni sui giudiciIntanto i promotori della raccolta di firme hanno accolto con grande soddisfazione la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima la nostra ... adnkronos.com

Referendum sulla Giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito: accolta la richiesta dei 15 volenterosi che avevano modificato il testo votato dai parlamentariCambia il quesito del referendum sulla riforma della Giustizia. Potrebbero subire modifiche anche i tempi per andare alle urne. L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha ammesso il nuovo que ... tg.la7.it

Genova3000. . Referendum giustizia: il viceministro alla Giustizia FRANCESCO PAOLO SISTO all'incontro organizzato dal ‘Comitato cittadini per il Sì - Liguria’ - Intervista di Vittorio Sirianni #referendum #giustizia #comitatoperilsi #forzaitalia Francesco Paolo facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Saviano: “La riforma indebolirebbe la lotta alla mafia, vi spiego perché…” x.com