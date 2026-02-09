Referendum costituzionale sulla giustizia il Comune di Modena cerca scrutatori

Il Comune di Modena cerca volontari tra gli elettori per svolgere il ruolo di scrutatore durante il referendum sulla giustizia di fine marzo. Chi è interessato può presentare la propria candidatura entro sabato 21 febbraio. La chiamata riguarda tutti gli iscritti all’Albo degli scrutatori elettorali che vogliono partecipare alle operazioni di voto nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Gli elettori del Comune di Modena e iscritti all’Albo scrutatori elettorali che desiderino svolgere la funzione di scrutatore in occasione del referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo possono dare la propria disponibilità fino a sabato 21 febbraio.Per comunicare la disponibilità è necessario.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Comune di Carpi cerca volontari disposti a ricoprire il ruolo di scrutatore in occasione del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

