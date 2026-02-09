Reazioni alla vittoria dei Seahawks al Super Bowl LX

I Seahawks vincono il Super Bowl LX e scatenano reazioni sui social. In molti si sono limitati a un semplice “Grazie San Francisco”, mentre altri commentano con entusiasmo o polemiche. La vittoria ha acceso subito le discussioni tra tifosi e non, senza troppi giri di parole.

2026-02-09 06:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: “Grazie San Francisco. Siete stati dei padroni di casa fantastici questa settimana, ma stasera appartiene ai Seahawks e ai 12s”, ha detto il commissario della NFL Roger Goodell. I Seattle Seahawks malmenarono i New England Patriots vincendo 29-13 nel Super Bowl LX. Questa è la seconda vittoria dei Seahawks al Super Bowl e la prima dal 2013. La difesa di Seattle è apparsa feroce in questa vittoria. Hanno forzato tre palle perse e hanno anche segnato un touchdown su un ritorno di intercettazione di 44 yard.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

