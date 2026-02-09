Reazioni alla vittoria dei Seahawks al Super Bowl LX

I Seahawks vincono il Super Bowl LX e scatenano reazioni sui social. In molti si sono limitati a un semplice “Grazie San Francisco”, mentre altri commentano con entusiasmo o polemiche. La vittoria ha acceso subito le discussioni tra tifosi e non, senza troppi giri di parole.

2026-02-09 06:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: “Grazie San Francisco. Siete stati dei padroni di casa fantastici questa settimana, ma stasera appartiene ai Seahawks e ai 12s”, ha detto il commissario della NFL Roger Goodell. I Seattle Seahawks malmenarono i New England Patriots vincendo 29-13 nel Super Bowl LX. Questa è la seconda vittoria dei Seahawks al Super Bowl e la prima dal 2013. La difesa di Seattle è apparsa feroce in questa vittoria. Hanno forzato tre palle perse e hanno anche segnato un touchdown su un ritorno di intercettazione di 44 yard.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Super Bowl LX

Il Super Bowl LX si avvicina, con una finale che vede affrontarsi Seahawks e Patriots a Santa Clara.

I Seattle Seahawks hanno vinto il LX Super Bowl battendo i New England Patriots con un punteggio netto.

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

Chivu: "Il Super Bowl Spero di non addormentarmi perché ultimamente mi addormento spesso sul divano. Lo vedrò a casa di Akanji e Bisseck No, io sono allenatore e loro giocatori. Preferisco stare con mia moglie e le mie figlie, poi lo commenteremo marte x.com