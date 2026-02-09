Real Madrid allunga la serie vincente Valencia cade a Badalona

Il Real Madrid allunga la serie positiva e si prende i tre punti in trasferta contro il Valencia, che cade a Badalona. La partita è stata intensa, con i blancos che hanno controllato il ritmo sin dall’inizio, portando a casa la vittoria. Il Valencia, invece, fatica a tenere il passo e alla fine si deve arrendere davanti al pubblico di casa. La classifica si muove, e ora il Madrid si avvicina alle posizioni di testa.

Nel week-end della Liga Endesa si è giocato un turno ricco di cambi di posizione in classifica e di prestazioni rilevanti. Le gare hanno mostrato continuità di rendimento da parte di team in piena corsa ai piani alti e segnali di reazione da parte di squadre in lotta per la salvezza, con protagonisti in grado di determinare l'esito di alcune sfide decisive. La formazione di casa controlla l'incontro dall'avvio e mantiene il vantaggio nel corso dei quaranta minuti. 96-88 il punteggio finale, con Burgos che balza a 4 vittorie in classifica, a solitary distanza da Andorra, terza nelle posizioni di salvezza.

