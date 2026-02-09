Rc auto in aumento dove si paga di più | la classifica delle province dove costa di più

Le tariffe delle assicurazioni Rc auto in Italia salgono ancora nel terzo trimestre del 2025. Le province dove si paga di più sono ormai una costante, con alcune che spiccano per i costi elevati. Gli automobilisti si trovano a dover mettere mano sempre più spesso al portafoglio, mentre le compagnie assicurative continuano ad aumentare i premi. La situazione non accenna a migliorare, e in molte zone il costo dell’assicurazione diventa un peso difficile da sostenere.

Le tariffe delle assicurazioni Rc auto continuano a crescere in Italia anche nel terzo trimestre del 2025. Il confronto con l’anno precedente fa segnare un aumento del 5% e una polizza media annua di 437 euro. I dati, elaborati da Assoutenti sulla base delle informazioni Ivass, mostrano un andamento molto più rapido di quello dell’inflazione generale. Non si tratta però di un fenomeno diffuso in egual modo a livello nazionale. Ci sono forti differenze sia nel prezzo, sia negli aumenti tra le varie province. Non sembra invece esserci una tendenza territoriale, con città del Nord e del Sud, grandi e piccole in varie posizioni di classifica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Tari continua a salire in molte città italiane, secondo una recente analisi della Uil.

