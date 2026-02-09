Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 9 febbraio

Questa mattina i quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus. Le prime pagine di oggi mostrano analisi, commenti e aggiornamenti sulle ultime vicende della squadra, che continua a far parlare di sé nel calcio nazionale.

Icardi Juve, i bianconeri possono tornare alla carica in estate? Tutta la verità sull’attaccante del Galatasaray Rinnovo Vlahovic, le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina. La dirigenza bianconera continua le valutazioni Muharemovic Juve, Carnevali torna a parlare della questione: «Mercato di gennaio? Non abbiamo parlato con i bianconeri. Vi spiego» Kelly resta alla Juve? La società ha preso la decisione definitiva. Ecco quale sarà il futuro del centrale bianconero Juventus Next Gen, Brambilla non ha dubbi: «Abbiamo avuto un bell’approccio: chiusa al momento giusto». Le parole su Licina e Oboavwoduo Pagelle Torres Juventus Next Gen: Gunduz = qualità, Owusu e Puczka straripanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano spazio alla Juventus.

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus.

Lazio, con la Juve regna l'equilibrio nelle ultime sfide: il datoRASSEGNA STAMPA - Lazio e Juventus si affronteranno questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, un match dal grande significato per entrambe le compagini. I bianconeri vogliono continuare ... lalaziosiamonoi.it

Prime Pagine: Milan, ma che diavolo!; Yildiz 2030. Juve, è l’oraLa Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan in casa del Bologna per 0-3. In prima pagina anche le scelte di Chivu e Spalletti per le sfide di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport incentra ... gianlucadimarzio.com

