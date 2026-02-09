Rapina con passamontagna in tre aggrediscono la vittima mentre il complice scappa

Una rapina con tre uomini mascherati ha sconvolto il centro storico domenica sera. La vittima è stata aggredita mentre tentava di reagire, e i rapinatori sono fuggiti con un bottino. Uno dei tre è stato fermato poco dopo, un 17enne arrestato sul posto. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’episodio.

Arrestato un 17enne mentre gli altri sono riusciti a darsi alla fuga. Proseguono le indagini della polizia Un 17enne è stato arrestato dopo aver commesso una rapina con volto travisato. È successo nella serata di domenica 8 febbraio 2026 nel centro storico. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima si trovava sui gradini della chiesa di San Donato, quando all'improvviso si sono avvicinati quattro ragazzi. Uno di questi ha indossato un passamontagna per travisare il volto e ha afferrato il suo cellulare per poi dileguarsi in direzione salita Pollaiuoli. La vittima, dopo aver tentato di rincorrere l'autore per recuperare il cellulare, è stata nuovamente inseguita e fermata dagli altri, che lo hanno aggredito per permettere all'autore di guadagnarsi la fuga in direzione via dei Giustiniani.🔗 Leggi su Genovatoday.it

