Raphinha fornisce aggiornamenti sull’infortunio alla coscia

Raphinha si è fatto vivo dopo l’infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite. L’attaccante del Brasile ha aggiornato i tifosi, spiegando come sta e quando potrebbe tornare in campo. La sua assenza si è fatta sentire, e ora si attende di capire se potrà recuperare in tempo per le prossime gare.

2026-02-09 22:02:00

L'attaccante del Brasile ha saltato le ultime due partite.

La stella del Barcellona Raphinha non si è ancora ripresa al 100% da un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori dalle ultime due partite.

Raphinha ha mancato la vittoria della Copa del Rey sull'Albacete e la vittoria per 3-0 di sabato contro il Maiorca a causa dell'infortunio.

La capolista LaLiga, il Barça, giovedì farà visita all'Atletico Madrid nell'andata delle semifinali di Copa, e la disponibilità di Raphinha è ancora molto in aria.

