RAM e SSD | stop agli sconti i produttori puntano al profitto con l’AI che spinge la domanda e fa lievitare i prezzi
La crisi nel settore delle memorie RAM e SSD si fa sentire sempre di più. I produttori hanno deciso di non offrire più sconti, puntando a aumentare i prezzi. L’introduzione dell’intelligenza artificiale spinge la domanda e fa salire i costi, portando a un aumento dei prezzi finali per i consumatori.
La crisi nel settore delle memorie RAM e SSD si aggrava, con i produttori che hanno deciso di abbandonare l’idea di sconti a breve termine. L’obiettivo primario, secondo quanto emerge da un recente report, è massimizzare i ricavi, sfruttando una domanda in costante crescita e introducendo nuove strategie contrattuali più flessibili. Questa scelta potrebbe portare a un prolungamento della situazione di rincari, con ripercussioni significative per l’industria tecnologica e i consumatori. Già da alcuni mesi, il mercato delle memorie è caratterizzato da un’impennata dei prezzi, che colpisce sia i singoli utenti che le aziende del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu
Samsung cambia strategia: con i prezzi delle RAM che volano prova a spremere il mercato consumer
Crisi delle RAM: l’intelligenza artificiale fa volare i prezzi delle memorie alle stelle
Argomenti discussi: La tempesta perfetta colpisce anche gli SSD: prezzi alle stelle e consumatori in trappola; La nuova AMD non è più 'economica': la risposta dell'azienda alla crisi spiazza (e delude) gli utenti; Migliori notebook economici (febbraio 2026); Migliori notebook di Febbraio 2026: ecco i nostri consigli.
Prezzi delle memorie, aumenti vertiginosi: Ram e Ssd mai così costosi a causa dell'intelligenza artificialeL’inizio del 2026 segna il punto di non ritorno. Ram e Ssd diventano più costi strutturali che semplici componenti, mentre l’industria dell’AI continua ad assorbire risorse e a spingere verso l’alto i ... corriere.it
RAM alle stelle: i prezzi potrebbero raddoppiare nel 2026, e gli SSD non sono da menoIl mercato della memoria RAM e NAND in Germania è in forte tensione, con rincari previsti fino al 110% nel 2026 a causa della domanda AI. tech.everyeye.it
