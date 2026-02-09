RaiSport è lo specchio dell’Italia Oggi tutti conoscono Petrecca perché è scoppiato il caso di Stato Auro Bulbarelli

Paolo Petrecca torna al centro dell’attenzione dopo l’ultima vicenda con RaiSport. Il direttore della rete sportiva si è trovato coinvolto in una polemica per la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, definita da molti “arraffazzonata” e ridicola. La scena ha fatto discutere tutto il Paese, con molti che chiedono chiarimenti e responsabilità. La sua presenza in questa vicenda ha acceso un acceso dibattito sul modo in cui vengono gestite le dirette sportive in Italia.

L’uomo del momento in Italia è Paolo Petrecca direttore di Raisport e protagonista dell’arraffazzonata (raffazzonata è più corretto), grottesca, ridicola telecronaca della cerimonia inaugurale della Olimpiadi di Milano-Cortina. Zeppa di errori e gaffe, non conosceva praticamente nessuno dei protagonisti, ha confuso persino la figlia del presidente Mattarella con la presidente del Comitato olimpico internazionale. Ne avrete letto ovunque. Ma il punto, a nostro avviso, è un altro. Petrecca – assurto a simbolo della ultracinquantennale lottizzazione che regna in Rai e non soltanto in Rai, diremmo in Italia – è stato accusato di non essersi preparato per un evento del genere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport, ha annunciato che il presidente Sergio Mattarella avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

