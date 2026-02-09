Raid vandalico nella notte Via Pico della Mirandola devastate diciassette auto

Nella notte, una banda di vandali ha colpito in via Pico della Mirandola, vicino alla stazione. Hanno rotto i finestrini di 17 auto usando blocchi di cemento armato. I proprietari si sono svegliati trovando i veicoli distrutti e la strada piena di vetri rotti. La polizia sta indagando e cerca di capire chi ha commesso il raid.

Nella notte 17 auto parcheggiate in via Pico della Mirandola, vicino alla stazione sono state letteralmente devastate da una banda di vandali che ha probabilmente utilizzato blocchi di cemento armato per spaccare i finestrini. Molti dei proprietari delle auto sono residenti in zona mentre altri sono pendolari. Il raid è avvenuto in piena notte e non in tutti i casi a scopo di furto. I malviventi hanno impiegato un po' di tempo per mettere a segno quella devastazione ma nessuno si è accorto di niente e non ci sono neppure telecamere comunali nella zona. "Ennesimo episodio di degrado, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri – dice Luca Negrini di Fratelli d'Italia – un fenomeno che continua a ripetersi, figlio di delinquenti che non rispettano minimamente le regole della convivenza civile e agiscono con totale disprezzo delle leggi e senso di impunità.

