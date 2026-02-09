Rai Abodi | Petrecca? Tema delicato e non verrà trascurato

“La cerimonia? Io non l’ho sentita e non l’ho nemmeno risentita, nonostante Rai Play ma lo farò, ero allo stadio e mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. Mi dispiace ma credo sia la Rai stessa che debba fare le sue valutazioni. Ognuno esprime la sua opinione. Ci sono stati passaggi migliorabili ma non voglio andare oltre perché il tema è delicato e certamente non verrà trascurato”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, riguardo il caso Petrecca, a margine della conferenza stampa sulle iniziative del Giorno del Ricordo. Poi affronta il tema sicurezza: “Questo è un tema molto delicato perché la sicurezza, se viene adottato un modello troppo preventivo, viene considerato repressivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

