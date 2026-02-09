“La cerimonia? Io non l’ho sentita e non l’ho nemmeno risentita, nonostante Rai Play ma lo farò, ero allo stadio e mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. Mi dispiace ma credo sia la Rai stessa che debba fare le sue valutazioni. Ognuno esprime la sua opinione. Ci sono stati passaggi migliorabili ma non voglio andare oltre perché il tema è delicato e certamente non verrà trascurato”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, riguardo il caso Petrecca, a margine della conferenza stampa sulle iniziative del Giorno del Ricordo. Poi affronta il tema sicurezza: “Questo è un tema molto delicato perché la sicurezza, se viene adottato un modello troppo preventivo, viene considerato repressivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, Abodi: "Petrecca? Tema delicato e non verrà trascurato"

Approfondimenti su Rai Petrecca

Il terrorismo rappresenta una minaccia complessa e seria, che richiede un approccio attento e responsabile.

Jorge Hermoso commenta gli insulti rivolti a Folorunsho, sottolineando la delicatezza della situazione e l'assenza di chiarimenti ufficiali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rai Petrecca

Rai, Abodi: Petrecca? Tema delicato e non verrà trascurato(LaPresse) La cerimonia? Io non l'ho sentita e non l'ho nemmeno risentita, nonostante Rai Play ma lo farò, ero allo stadio e mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. Mi ... ilmattino.it

Abodi: 'Telecronaca Petrecca ai Giochi? Credo la Rai debba fare le sue valutazioni'Ero allo stadio, mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. ansa.it

Lunedì 2 febbraio, ore 23.40. Tema: Le olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ospiti della prima e seconda parte il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, campioni ed ex campioni di sci. Nella terza parte l'incontro con Cristiano Malgioglio. Con Francesco Gi facebook

Milano Cortina 'minuto per minuto' sulla Rai. Abodi: "Centrale promuovere i valori dello sport" #ANSA x.com