Raffica di spari a Barra trovati otto bossoli

Una sparatoria ha scosso il quartiere di Barra questa mattina. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Sul posto hanno trovato otto bossoli e una zona ancora sotto controllo. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha messo in allarme i residenti. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi sia il responsabile.

Stesa a Barra all'altezza del Parco Villa Letizia. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, giunti sul posto dopo diverse segnalazioni, hanno avviato i controlli. Rinvenuti e sequestrati otto bossoli dalle forze dell'ordine. Le indagini per risalire ai colpevoli sono concentrate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

