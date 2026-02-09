RaceWatch | il sistema digitale che rivoluziona le decisioni in F1

In Formula 1, la tecnologia avanza rapidamente e cambia il modo in cui vengono prese le decisioni. Dietro le quinte, un sistema digitale chiamato RaceWatch permette ai commissari di monitorare in tempo reale ogni dettaglio di un Gran Premio. Questo strumento consente di verificare le azioni in pista, coordinare le risposte e garantire che tutto sia sotto controllo. La novità sta nel fatto che le decisioni, una volta prese, si basano su dati immediati e precisi, rendendo le gare più trasparenti e più snelle.

Dietro la rapidità delle monoposto si cela un sistema complesso di strumenti che permette di monitorare, coordinare e verificare ogni aspetto di un Gran Premio in tempo reale. RaceWatch, sviluppata dalla FIA in collaborazione con Catapult, funge da cervello digitale capace di trasformare segnali, immagini e dati in informazioni operative immediate. L'obiettivo è garantire una gestione della competizione sempre più accurata e sicura, capace di rispondere alle esigenze di uno sport in continua evoluzione. racewatch aggrega video, dati telemetrici e segnali provenienti da fonti diverse per offrire una visione unificata alle figure chiave della gara.

