Raccolta rifiuti in piazza Era

In piazza Era, la raccolta dei rifiuti diventa motivo di discussione. Se le segnalazioni sono vere, si tratta di un segnale di scarsa conoscenza delle regole e di poca cura per l’ambiente. La situazione solleva interrogativi su come vengono gestiti i servizi e sulla sensibilità dei cittadini. Intanto, le autorità si preparano a intervenire per chiarire la vicenda.

Se veramente le cose stanno come segnalato nell'articolo, ciò è prova di grande ignoranza culturale.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

