Raccolta rifiuti in piazza Era

Questa mattina in piazza Era si è svolta una raccolta rifiuti promossa da alcuni volontari. La partecipazione è stata modesta, ma l’obiettivo di pulire e sensibilizzare sulla questione ambientale è stato raggiunto. La gente si è fermata a guardare e alcuni hanno deciso di unirsi al gesto. Non mancano comunque le critiche a chi, secondo alcuni, dimostra poca cura e rispetto per gli spazi pubblici.

