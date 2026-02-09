Questo è Papà | dalla Sicilia una serie animata per raccontare genitorialità e valori familiari al mondo

Dalla Sicilia arriva una serie animata che punta a raccontare la genitorialità e i valori familiari. Il progetto, nato dall’idea di Davide Vinciprova, ha mostrato il primo teaser ufficiale il 9 febbraio 2026. Ora si prepara a conquistare un pubblico globale, portando una storia semplice e vicina alle famiglie di tutto il mondo.

“Questo è Papà”: Un Viaggio Animato nel Cuore della Genitorialità, tra Sicilia e Ambizioni Globali. Il 9 febbraio 2026 è il giorno in cui ha preso forma concreta un progetto ambizioso: il rilascio del primo teaser ufficiale di “Questo è Papà”, la serie animata tratta dall’omonimo libro di Davide Vinciprova. Un’operazione che, partendo da una radicata sensibilità siciliana, mira a toccare le corde emotive di un pubblico internazionale, affrontando temi universali come la genitorialità, la responsabilità affettiva e il valore delle relazioni familiari. L’evento non è solo una presentazione di materiale promozionale, ma l’inizio di un percorso che punta a ridefinire la narrazione della paternità, con un linguaggio accessibile e innovativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

