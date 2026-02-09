Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nei giorni scorsi, il prezzo dell’energia elettrica ha fatto parlare molto. Il PUN, il prezzo unico nazionale, è il punto di riferimento per il costo all’ingrosso dell’energia nel mercato libero. Ora si sa quanto costa oggi, e il valore cambia frequentemente. Questa informazione interessa soprattutto le aziende e chi ha contratti di fornitura energetica. La domanda resta: quanto pagheranno le famiglie nei prossimi mesi?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio ponderato dell'energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 09 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1368 €kWh (136,83 €MWh), in crescita rispetto ai valori di inizio anno. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il proprio fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili rispetto al PUN. A questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sul costo finale in bolletta.

