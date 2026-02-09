Quando lo sci alpino oggi in tv | orario combinata maschile a squadre startlist streaming
Questa mattina, lo sci alpino torna in tv con la combinata maschile a squadre. L’Italia si presenta con buone speranze, dopo aver già portato a casa medaglie nelle prove principali. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming e scoprire chi si aggiudicherà il podio. La startlist è pronta e l’attesa cresce.
Le medaglie delle due prove regine sono state assegnate e l’Italia ha già raccolto grandi soddisfazioni. Le Olimpiadi di Milano Cortina si preparano a vivere il momento di uno storico debutto: si torna in pista per il Team Combined maschile, gara che inizierà alle 10:30, per la discesa libera, e proseguirà alle 14:00, per la manche di slalom speciale. LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00 Il nuovo format prende il posto della vecchia combinata alpina. Ogni squadra è composta da due atleti: uno disputa la prova di discesa libera, mentre l’altro si cimenta nella manche di slalom e la classifica si determina sulla base della somma dei tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it
