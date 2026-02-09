Quando la storia ci impone delle scelte di campo

In alcuni momenti, la storia mette davanti a tutti una scelta chiara. Non ci sono vie di mezzo: bisogna decidere da che parte stare. Questa sensazione si fa sentire forte quando si tratta di eventi che cambiano il corso delle cose. La decisione diventa un dovere, anche se difficile. E in quei giorni, il passo da fare può sembrare più grande di noi.

di Paolo Pantani Ci sono momenti e giorni nella storia in cui tutti noi siamo chiamati a scelte di campo ineludibili. Il 13 febbraio 1861, la caduta di Gaeta — seguita poi da quella di Messina e di Civitella del Tronto — sancì la fine di un regno glorioso e l’apertura di una ferita profonda, storica e sociale, che dura tutt’oggi. Ci fu chi scelse la resistenza e la portò avanti duramente fino al 1900; essa si ridusse solo con l’emigrazione di massa. Ci fu poi la caduta del fascismo, il 24 luglio 1943, che determinò l’inizio della resa nella guerra. Moltissimi militari meridionali cominciarono già allora a disertare; la Sicilia era stata invasa e, con l’8 settembre 1943, si arrivò all’armistizio senza condizioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Paolo Pantani

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro la Cremonese.

Le tensioni tra compagni di squadra durante le partite sono eventi rari ma significativi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

China Just KILLED The Dollar System [Here's How]

Ultime notizie su Paolo Pantani

Argomenti discussi: La f… al potere: quando la storia e la cronaca non stanno in piedi senza un letto; Rendez-vous - Quando l'odio ci avvelena tutti; La storia ci dice che la tregua olimpica è un falso mito; Notti magiche a Don Bosco. Quando il calcio ci univa.

Buoni fruttiferi non rimborsati, il tribunale condanna Poste e impone il risarcimento – la storia Protagonista una famiglia del Sassarese. La giudice in Appello conferma la sentenza di primo grado facebook