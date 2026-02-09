Quando la prostata rovina il sonno

Da anni, molti uomini sopra i 50 anni devono affrontare i problemi legati all’ipertrofia prostatica benigna. Questa condizione, che colpisce il 40% degli uomini oltre i 50 anni e il 60% di quelli sopra i 60, provoca spesso difficoltà a dormire e fastidi durante la notte. La prostata ingrossata, infatti, può portare a frequenti risvegli e disagio che influenzano la qualità del sonno. La situazione è molto diffusa e riguarda una fetta importante della popolazione maschile.

UROLOGIA. L’ipertrofia prostatica benigna colpisce il 40% degli uomini sopra i 50 anni, il 60% oltre i 60 anni. Con l’avanzare dell’età, molti uomini iniziano a fare i conti con disturbi urinari spesso sottovalutati: alzarsi più volte di notte, un getto urinario debole, la sensazione di non svuotare mai completamente la vescica. Sintomi che vengono spesso considerati «normali», ma che in realtà possono essere un segnale di iperplasia prostatica benigna. Una patologia estremamente diffusa, che può incidere in modo significativo sulla qualità della vita, ma che oggi può essere affrontata con terapie sempre più mirate e meno invasive. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Quando la prostata rovina il sonno Approfondimenti su Prostata Rovina Il 90% degli adolescenti usa lo smartphone a letto, l’esperto spiega i danni: “Cellulare sul comodino, l’errore che rovina il sonno” La maggior parte degli adolescenti utilizza lo smartphone a letto, spesso senza rendersene conto. Quando il dietro le quinte rovina la magia: perché il documentario su Stranger Things ha fatto infuriare i fan Il documentario su Stranger Things ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. MAI FARE QUESTO QUANDO URINI (Distrugge la tua prostata in silenzio) Ultime notizie su Prostata Rovina Quando la prostata rovina il sonnoUROLOGIA. L’ipertrofia prostatica benigna colpisce il 40% degli uomini sopra i 50 anni, il 60% oltre i 60 anni. ecodibergamo.it Il film di Zalone, la prostata, l'urologo e i controlli medici. L'importanza delle visite, i consigliLa visite urologiche in ospedale durante il 2025 sono state oltre 6 mila, con una media di oltre 500 al mese, ma nel 2026 il trend tra gli aretini potrebbe segnare un incremento significativo per l'ef ... corrierediarezzo.it

