Quando la crisi finanziaria porta alla crisi sportiva di una società di calcio

La situazione di una società di calcio si fa sempre più critica. La crisi finanziaria mette a rischio il futuro del club, che rischia di finire in dissesto. Per evitare il peggio, la società ha deciso di avviare la Composizione Negoziata, l’unica strada praticabile per risanare i conti, tutelare i creditori e scongiurare sanzioni da parte della federazione. La decisione arriva in un momento difficile, mentre le problematiche economiche rischiano di travolgere anche il settore sportivo.

La crisi sportiva di una società di calcio è una conseguenza della crisi finanziaria. Negli ultimi anni gli esempi sono stati diversi: la Reggina, penalizzata nel 2023 per irregolarità fiscali e contributive, il Siena - escluso dalla Serie C nello stesso anno -, e poi il Chievo, il Palermo, il Bari. Questi casi dimostrano come le difficoltà economiche, se non affrontate con strumenti adeguati, finiscano per trasformarsi rapidamente in penalizzazioni, retrocessioni e anche nella perdita della categoria professionistica. Luca e Alessandro Calò, membri APRI - Associazione Professionisti Risanamento Imprese e avvocati dello Studio Tonucci & Partners - hanno partecipato a un evento su questo tema così intitolato: "Composizione Negoziata della Crisi quale unico strumento di risanamento per le società di calcio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

