Qualità dell’aria a Genova problematico il valore del biossido di azoto

Questa mattina a Genova i livelli di biossido di azoto restano al di sopra dei limiti consentiti. Legambiente ha pubblicato il nuovo rapporto 'Mal'Aria di città 2026', in cui si evidenzia come la qualità dell’aria nella città sia ancora un problema, con valori che preoccupano le autorità e i cittadini. La situazione richiede interventi immediati per migliorare la salute pubblica.

Esce oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il nuovo rapporto 'Mal'Aria di città 2026' di Legambiente, che fa il punto sullo stato della qualità dell'aria nei capoluoghi di provincia italiani. Leggendo i dati emerge che lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia, che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno), contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Si tratta di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma che non deve far abbassare la guardia.

