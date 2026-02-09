Qualcomm aggiunge un dissipatore al snapdragon 8 elite gen 6 pro per evitare che il telefono si surriscaldi

Qualcomm ha inserito un dissipatore nel nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro per evitare che i telefoni si surriscaldino durante l’uso intenso. La mossa mira a migliorare le prestazioni e a ridurre i problemi di surriscaldamento, spesso segnalati con modelli precedenti. La novità riguarda anche le possibili configurazioni di memoria e archiviazione, che potrebbero offrire più opzioni agli utenti.

l'analisi correntemente disponibile esamina le indiscrezioni sul chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, evidenziando due elementi centrali: una soluzione di raffreddamento avanzata e potenziali configurazioni di memoria e archiviazione. le prime anticipazioni indicano una gestione termica migliorata e una velocità di clock molto elevata, con una finestra di lancio probabile presso il Snapdragon Summit in programma entro la seconda metà dell'anno. queste informazioni, seppur non confermate ufficialmente, delineano una possibile evoluzione significativa rispetto al -gen 5. snapdragon 8 elite gen 6 pro potrebbe supportare 4 x 24-bit lpddr6 ram.

