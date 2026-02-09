Punteggio aggiuntivo nelle GPS per chi lavora nelle piccole isole e in pluriclassi Presentati emendamenti al DDL

Il governo sta valutando di inserire un punteggio aggiuntivo nelle GPS per chi lavora nelle piccole isole e in classi pluricorso. Sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1624, che riguarda principalmente le graduatorie provinciali per le supplenze. La proposta mira a dare più peso alle esigenze di chi lavora in zone più difficili o in situazioni particolari. Ora si aspetta il dibattito in Parlamento, mentre il mondo della scuola osserva attentamente le mosse dei legislatori.

Nel disegno di legge n. 1624 la parte che riguarda la scuola si concentra su un intervento mirato alle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il riferimento è ai plessi scolastici situati nelle isole minori indicate dalla legge n. 448 del 2001, allegato A. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

