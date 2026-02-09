Pugnala la fidanzata e si ferisce colto dal ' rimorso' il 33enne resta in carcere | Non mi doveva lasciare

Domenico Romano, 33 anni di Pozzuoli, ha tentato di uccidere la fidanzata e si è ferito da solo, dopo aver colpito con un coltello la donna. Durante l’udienza di convalida, ha spiegato al giudice: “Lei non mi doveva lasciare”. Romano resta in carcere, mentre gli investigatori cercano di chiarire i motivi di questa violenta aggressione.

Convalidato l'arresto per Domenico Romano, che ha inferto numerosi colpi alla compagna 24enne all'apice di una discussione. La ragazza voleva interrompere la relazione "Lei non mi doveva lasciare". Sono le 'giustificazioni' di Domenico Romano, 33enne di Pozzuoli arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, rese dinanzi al gip durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il magistrato sammaritano ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto accertato dal sostituto procuratore Gionata Fiore, il 33enne aveva chiesto alla fidanzata F.

