Pucci silurato? Aiuto una macchia per il nostro Paese | il mostro rosso è il vero pericolo!

La smentita ufficiale non è ancora arrivata, ma la notizia circola forte tra chi segue la politica italiana. Qualcuno, infatti, avrebbe già dato per certo l’allontanamento di Pucci, protagonista di un incidente che ha scosso l’opinione pubblica. La questione, però, resta aperta e ancora tutta da chiarire, mentre le voci si rincorrono tra conferme e smentite.

di Riccardo Bellardini Ed eccoci qua, di fronte ad un'altra vittima illustre del mostro rosso, terrore d'Italia. Lui è così, colpisce diretto, affilato, non lascia scampo, anche se a volte pare incepparsi, quasi ritirarsi prima di affondare la lama, come nel caso di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, amico di Giorgia Meloni e dunque dell'Italia. Il mostro lo osservava mentre si prendeva la scena avocandosi la conduzione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche se poi reagiva con un compendio di gestualità italiana simile a quella portata in scena sublimemente da Brenda Lodigiani a sentir le sue parole, tra gaffe a ripetizione e frasi derealizzate (per lui infatti, quella sera, si stava all'Olimpico di Roma).

