Pucci rinuncia a Sanremo Meloni lo difende | Inaccettabile deriva illiberale della sinistra cdx | Libertà di satira sotto attacco

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026 dopo le polemiche che si sono scatenate. La decisione ha diviso il mondo politico: Meloni parla di “deriva illiberale” della sinistra, mentre Salvini e Tajani difendono il diritto alla satira, criticando quello che chiamano un attacco alla libertà di pensiero. La vicenda accende il dibattito sulla libertà di espressione nel nostro paese.

