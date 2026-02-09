Pucci e il bizzarro doppiopesismo di Giorgia Meloni

Meloni torna a parlare del caso Pucci e si schiera ancora con lo showman, criticando il doppiopesismo che, a suo dire, caratterizzerebbe la sinistra. La premier si è espressa in modo deciso, difendendo Pucci dopo le minacce e gli insulti ricevuti e ribadendo il suo rifiuto di accettare due pesi e due misure.

Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci in un colloquio con il Corriere della sera. Dopo essersi già espressa sui social a poche ore dalla decisione del comico di non partecipare più a Sanremo come co-conduttore di una serata – scelta seguita «agli inaccettabili insulti e minacce » ricevuti da lui e dalla sua famiglia» -, la premier ha ribadito di essersi schierata al fianco dello showman perché «non sopporto il doppiopesismo, un principio insopportabile, la cifra della sinistra». Pucci è stato infatti criticato per le sue battute e uscite (spesso infelici) contro diversi esponenti della sinistra tra cui Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lettera43.it

