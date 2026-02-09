Pta di Ceglie Messapica da marzo aumenta il numero quotidiano dei prelievi

Da lunedì 2 marzo, la Pta di Ceglie Messapica aumenterà il numero di prelievi al giorno. La decisione è stata presa per far fronte alla crescente richiesta e migliorare i servizi sanitari della zona. I cittadini potranno quindi contare su più appuntamenti disponibili, riducendo le attese e facilitando l’accesso alle cure.

BRINDISI - Nelle agende Cup del Presidio territoriale di assistenza di Ceglie Messapica sarà incrementato, a partire da lunedì 2 marzo, il numero quotidiano dei prelievi. Dal lunedì al venerdì si potranno eseguire, ogni giorno, 32 prelievi programmati, oltre quelli per i pazienti in Terapia.

