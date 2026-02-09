Provvedimenti disciplinari LBA Round 19 | le decisioni dopo le gare del 7-8 febbraio

La Lega Basket ha annunciato i provvedimenti disciplinari dopo le partite del 7 e 8 febbraio. Diversi club e giocatori sono stati coinvolti dopo le partite della quarta giornata di ritorno. La situazione si è fatta calda e ci sono state sanzioni che potrebbero influenzare le prossime gare.

Nel contesto della quarta giornata di ritorno, si registrano provvedimenti disciplinari che interessano diverse realtà coinvolte nel torneo. Le sanzioni riflettono l'impegno delle autorità competenti nel mantenere l'integrità delle gare, punendo irregolarità tecniche, comportamenti offensivi verso gli ufficiali di gara e proteste che hanno avuto risvolti disciplinari. ammenda di euro 2.000,00 per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (tabelloni luminosi del punteggio, cronometro e falli) art. 40,1b RG rec. ammenda di euro 2.666,00 per offese e minacce collettive e frequenti dirette agli arbitri art.🔗 Leggi su Mondosport24.com Approfondimenti su LBA Round 19 Multe, squalifiche e provvedimenti: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornata di Serie A Dopo la 23ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso diverse decisioni. Provvedimenti disciplinari per il ritiro del Blu Basket Bergamo campionato La Blu Basket Bergamo ha annunciato il ritiro dal campionato 2025-2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su LBA Round 19 Ufficiale - Trapani Shark esclusa dal campionato LBAAl termine dell'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie A LBA, il Giudice Sportivo Nazionale ha diramato il consueto comunicato inerente i provvedimenti disciplinari a carico delle ... msn.com È disponibile il Comunicato Ufficiale N°30 del 6 Febbraio con tutti gli aggiornamenti: Provvedimenti disciplinari Risultati e classifiche Leggi tutti i dettagli sul nostro sito https://tinyurl.com/2e facebook Serie A2, i provvedimenti disciplinari della terza giornata di ritorno @Sportando x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.