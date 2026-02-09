Pronto Soccorso di Tempio Asl Gallura assicura piena operatività per il Carnevale | personale e radiologia potenziati

La Asl Gallura rassicura: il Pronto Soccorso di Tempio sarà pienamente operativo durante il Carnevale. L’azienda sanitaria ha potenziato il personale e la radiologia per garantire assistenza senza interruzioni. La Direzione ha voluto rispondere alle preoccupazioni espresse dal parlamentare Giagoni, assicurando che nessuna criticità è prevista durante le festività.

Tempio Pausania, 9 febbraio 2026 – Una nota ufficiale della Direzione Aziendale dell'Asl Gallura è arrivata in serata per rispondere alle preoccupazioni sollevate dal parlamentare Giagoni riguardo alla tenuta del servizio di Pronto Soccorso durante le festività del Carnevale. L'azienda sanitaria ha smentito categoricamente qualsiasi rischio di carenza di personale, garantendo la piena operatività del reparto sia durante l'evento che per l'intero mese di febbraio. La vicenda, apparentemente di routine, ha assunto una rilevanza particolare a causa del timore di un potenziale sovraccarico del sistema sanitario locale, vista l'attesa di un significativo afflusso di visitatori a Tempio Pausania.

