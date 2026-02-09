Pronostico Sheffield United-Middlesbrough | Boro nel fortino di Bramall Lane

Questa sera alle 21:00 si sfidano Sheffield United e Middlesbrough nella trentunesima giornata di Championship. La partita si gioca nel fortino di Bramall Lane, con i Boro che cercano di mettere pressione in trasferta. La sfida è importante per entrambe, con le squadre che vogliono muovere la classifica e conquistare i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta tv e ci sono già le formazioni probabili.

Sheffield United-Middlesbrough è una partita valida per la trentunesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Con il successo di misura sul Norwich sono diventate cinque le vittorie di fila del Middlesbrough, capace di dare una risposta molto importante dopo la mini-crisi vissuta a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. Con questo filotto la squadra di Kim Hellberg ha sostanzialmente dimostrato che non si trova lassù per caso.

