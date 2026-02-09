L’Atalanta affronta la Cremonese nella partita della ventiquattresima giornata di Serie A, in programma lunedì alle 18:30. L’Atalanta si presenta con un certo pragmatismo e un’imbattibilità che dura da diverse partite, mentre la Cremonese cerca punti importanti in un match che si preannuncia combattuto. Le statistiche e le formazioni sono già pronte, e i tifosi possono seguire la partita in diretta sia in tv che in streaming.

Atalanta-Cremonese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Raffaele Palladino ha trasformato l’ Atalanta ma non solo dal punto dei vista dei risultati. La Dea è diventata molto più opportunista, nel senso che non è ossessionata dal dominio del possesso palla e tende a badare al sodo, riponendo il fioretto nell’armadio e mordendo l’avversario non appena si accorge che è in difficoltà. Non è un caso che i numeri difensivi siano migliorati sensibilmente da quando c’è al timone l’ex allenatore di Monza e Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Cremonese, pragmatismo e imbattibilità: ne arriva un altro

