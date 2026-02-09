Promozione Gallo generoso fino all’ultimo Ma la capolista riesce a spuntarla

Nel finale, il Gallo si spinge fino all’ultimo minuto, cercando di portare a casa un risultato positivo. Alla fine, però, la capolista Valsanterno riesce a ottenere la vittoria con un punteggio di 2-1. I padroni di casa hanno affrontato la partita con generosità, ma non sono riusciti a mantenere il passo negli ultimi minuti. La squadra di Barbieri ha resistito agli attacchi, portando a casa i tre punti importanti.

