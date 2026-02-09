Promozione Gallo generoso fino all’ultimo Ma la capolista riesce a spuntarla
Nel finale, il Gallo si spinge fino all’ultimo minuto, cercando di portare a casa un risultato positivo. Alla fine, però, la capolista Valsanterno riesce a ottenere la vittoria con un punteggio di 2-1. I padroni di casa hanno affrontato la partita con generosità, ma non sono riusciti a mantenere il passo negli ultimi minuti. La squadra di Barbieri ha resistito agli attacchi, portando a casa i tre punti importanti.
Gallo 1 Valsanterno 2 GALLO: Barbieri, Dovesi (35’ st Fratti), Tucci, Bertasi, Vitali, Coraini, Malservisi, Franchi (27’ st Pasquini), Cottone (17’ st Mezzadri), Mangherini, Berto (40’ st Lettieri). A disposizione: Farina, Dolcetti, Nyezhentsev, Roncarati. All.: Zambrini. VALSANTERNO: Bracchetti, Valentini L. (25’ st Fisconi), Pirazzoli, Penazzi (45’ st Miserocchi), Fiengo, Zaganelli, Castagnini, Strazzari, Marashi (31’ st Drei), Galanti (23’ st Capelli), Bali (40’ st Valentini C.). A disposizione: Nannetti, Raffini, Commissari, Proietto. All.: Benazzi. Arbitro: Reggiani di Finale Emilia. Reti: 9’ pt Mangherini (G), 43’ pt Bali (V), 2’ st Marashi (V). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Gallo Valsanterno
La montagna raccontata e vissuta fino all’ultimo: addio a Simone, un uomo generoso
La comunità di Tarvisio piange Simone De Cillia, un uomo che amava la montagna fino all’ultimo respiro.
Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolista
Nel weekend si sono disputate le ultime sfide del girone di andata di Promozione, con risultati importanti e scontri decisivi.
Ultime notizie su Gallo Valsanterno
Vicenza, Gallo: Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla fineAlla vigilia di Vicenza–Pro Vercelli, mister Fabio Gallo ha incontrato la stampa per analizzare il momento della sua squadra e introdurre la sfida di campionato. L’allenatore biancorosso ha toccato ... tuttomercatoweb.com
IL "GALLO" CANTA A BELMONTE! C'è un nome che sta facendo tremare le difese del Girone D di Promozione: è quello di Luigi Bianchi. Dall'esordio giovanissimo in Serie D col Cassino alle battaglie con l'Ischia, questo classe 2005 ha portato la mentali facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.