Promorun Trieste poker d' eccellenza con quattro eventi da copertina

Questa mattina a Trieste si è aperto con quattro eventi di grande richiamo, tutti dedicati alla promozione dello sport e del territorio. Promorun Trieste si conferma come un appuntamento di livello, che unisce corsa, solidarietà e cultura in un unico grande spettacolo. Gli atleti sono arrivati da diverse parti d’Italia e non solo, pronti a sfidarsi e a portare in città un’energia positiva. La città si prepara a vivere giorni intensi, con un occhio attento anche alla sostenibilità e all’inclusione.

TRIESTE – Internazionalità, qualità tecnica, fascino del percorso, turismo e promozione del territorio, cultura, solidarietà, attenzione per l'ambiente, socialità, benessere, diffusione dei valori dello sport tra i giovani: su tutto questo e tanto altro ancora può contare il Friuli Venezia Giulia.

