Programma annuale 2026 | delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto entro il 15 febbraio

Il Consiglio d’Istituto dovrà approvare il Programma annuale 2026 entro il 15 febbraio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di concedere una proroga di 45 giorni, spostando le scadenze e aggiornando il calendario delle consegne. Le scuole avranno più tempo per preparare i documenti necessari, dopo aver ricevuto la nota del 18 novembre.

Con nota del 18 novembre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 45 giorni delle scadenze relative alla predisposizione del Programma annuale 2026, ridefinendo il calendario degli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche.

