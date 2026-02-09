Il principe William ha rotto il silenzio dopo anni di assenza. Con parole misurate, ha espresso la sua preoccupazione, in un momento che si fa sempre più difficile per la monarchia britannica. La sua presa di posizione pesa come un macigno e segna un punto di svolta in questa crisi.

Un silenzio durato anni, poi una presa di posizione che pesa come un macigno. Le parole arrivano misurate, ufficiali, ma il momento è tra i più delicati per la monarchia britannica. Le rivelazioni contenute negli Epstein files continuano a produrre onde d’urto, e ora coinvolgono direttamente anche l’erede al trono, chiamato a esporsi mentre l’ombra dello scandalo si allunga su Buckingham Palace. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) Principe William e Epstein files: la rottura del silenzio. Il principe William, insieme a Kate Middleton, ha rotto per la prima volta il silenzio sul caso degli Epstein files, in cui è coinvolto lo zio Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo III. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Profondamente preoccupato”: principe William, è arrivata l’ora più buia

