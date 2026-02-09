pro pal e migranti nella rete europea dietro askatasuna

La polizia ha arrestato alcuni attivisti durante i cortei contro il G20 del 2017. La scena si ripete anche quest’anno: gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono svolti con modalità simili. La rete europea di associazioni pro migranti continua a essere sotto osservazione, mentre le proteste si intensificano.

Il punto non è soltanto chi scende in piazza, ma come: catene di comando informali, gruppi di copertura, servizi d’ordine paralleli, staffette e un apparato comunicativo che spesso si muove su canali chiusi e messaggistica cifrata. Durante le azioni, hanno documentato gli investigatori della Digos, sono stati usati addirittura i disturbatori di frequenza elettronica (jammer), per rendere più complicate le comunicazioni tra gli operatori delle forze dell’ordine. L’attenzione di Digos e carabinieri del Ros è tutta concentrata sull’area antagonista e anarco-insurrezionalista. Una materia calda, che ribolle. 🔗 Leggi su Laverita.info

Gli antagonisti si sono radunati questa mattina davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino, per una manifestazione di protesta.

A Bologna, l’impegno per l’accoglienza si confronta con le sfide di una città che cerca di mantenere i principi di inclusione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'anti Prima della Scala di pro Pal e sindacati che inscenano «Lady Mac Melon». Contestato Sala: «A teatro con un biglietto che costa due mesi di affitto»Dentro, Šostakovic. Fuori, tutt’altra musica. L’anti Prima va in scena davanti a Palazzo Marino. Cantano i pro Pal, con gli slogan contro il «genocidio compiuto da Israele». Lirismo alternativo. Con ... milano.corriere.it

Conte sfida Schlein: conquistare pro-Pal e togliere spazio al Pd/ Lui glissa: Leadership? Prima i programmiOrganizzare un evento molto schierato sulla causa palestinese per intercettare il consenso dei pro-Pal in chiave elettorale: sarebbe questo il piano di Giuseppe Conte per rilanciare il M5s, secondo ... ilsussidiario.net

Olimpiadi 2026, un migliaio i partecipanti al corteo pro Pal a Milano facebook

La fiamma olimpica è arrivata a Milano: accolta da protesta pro-Pal x.com