Pro loco le regole per essere ammesse nell’elenco comunale

La competenza delle Pro loco passa dalla Provincia al Comune e tutte le nuove associazioni che rientrano nella categoria dovranno mettersi in regola. Per essere ammessi nell’elenco comunale le nuove Pro loco dovranno presentare apposita domanda per essere riconosciute come associazioni di volontariato senza scopo di lucro che operano per promuovere, valorizzare e tutelare il territorio, la sua cultura, le tradizioni e l’enogastronomia. Il passaggio di competenze dalla Provincia al Comune si deve al nuovo Testo unico del turismo approvato dalla Regione, in cui sono illustrare le procedure per riconoscere le nuove Pro loco che presentano domanda per l’iscrizione nell’elenco comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

