Primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria | a Stoccarda è un successo

A Stoccarda ha preso il via il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria. La manifestazione si svolge nell’ambito di Gelatissimo, una delle fiere europee più grandi per il settore. Fin dal debutto, il concorso ha riscosso un grande successo, superando ogni aspettativa tra i partecipanti e gli appassionati. La presenza di produttori italiani e internazionali ha portato un’aria di festa e competizione alla manifestazione, che punta a valorizzare il frutto simbolo dello Stretto.

Ha debuttato a Stoccarda, con un successo che supera ogni aspettativa, il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria. Nell'ambito di Gelatissimo, una delle fiere europee più importanti per il mondo della gelateria, il frutto simbolo dello Stretto

