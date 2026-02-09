Prima pagina Tuttosport | Juve cuore e rabbia | da 0-2 a 2-2 al 96? con la Lazio

La Juventus torna a pareggiare all’ultimo minuto contro la Lazio. Dopo essere andata sotto 0-2, i bianconeri ribaltano la partita e trovano il gol del 2-2 al 96’. Un risultato che dà morale alla squadra e fa discutere i tifosi. La partita è stata emozionante fino all’ultimo secondo, con i bianconeri che hanno mostrato cuore e rabbia per recuperare il risultato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio interno della Juventus di Luciano Spalletti contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sotto 0-2 per le reti di Pedro e Gustav Isaksen, la Juve recupera sul 2-2 con Weston McKennie prima e Pierre Kalulu (al 96'!) poi. Il Napoli resta a + 3 e stasera la Roma, battendo allo stadio 'Olimpico' il Cagliari, può agganciare i bianconeri al quarto posto in classifica, Una graduatoria dove resta prima, incontrastata, l'Inter di Cristian Chivu, che passa più che agevolmente - 5-0 - sul campo del Sassuolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

